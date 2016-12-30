兩學生上課搶座位起衝突 一人手指被打骨折北京新浪網 (2016-12-30 16:48)
原標題：長安兩學生上課搶座位起衝突 一人手指被打骨折
何某某、張某某兩人是同學。2015年11月9日，在長安區某學校內，何某某、張某某因微機課上的座位問題發生爭執。
當天回宿舍后，張某某叫來十幾個人對原告進行毆打，造成右手拇指受傷，一顆牙齒被打折。事後，原告去學校旁邊一家醫院進行檢查，被診斷為軟組織挫傷。2015年11月12日，經學校調解，張某某給何某某賠償了259元。
事後，何某某因手指一直疼痛、腫脹，被送往西安紅會醫院住院治療4天，被診斷為：右手小指末節陳舊性骨折。因此，和某某家屬認為，雙方簽訂的調解協議書與實際損失差距懸殊應屬無效。后雙方就損失賠償事宜協商未果，原告遂訴至本院。
近日，長安區法院審理了此案。法院認為，被告張某某與原告何某某因上課爭搶座位發生糾紛，事後雙方雖簽訂協議，但協議中約定的醫療費金額與原告治療實際產生的費用數額差距很大，原告在簽訂該協議書時，對自身傷情判斷產生重大誤解，現原告要求被告按照其實際損失承擔賠償責任，本院依法予以支持。因打架雙方均存在過錯，被告將原告打傷，故以原告承擔40%的責任，被告承擔60%的責任為宜。法院認定，原告損失共計65066.44元，由原告自行承擔26026.6元，被告張某某承擔39039.84元。
華商記者 張成龍
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