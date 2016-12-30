圖為工人鋪設新軌道。 譚貴中 攝

中新網柳州12月30日電(張廣權 譚貴中)中鐵二十五局集團30日消息，西南工業重鎮廣西柳州最大鐵路物流基地——西鵝物流基地將於2017年年初開通，投入使用后，其將具備年發送貨物307萬噸的能力。

柳州市西鵝物流基地為柳州東站回建項目，位於柳州市既有的柳州南站編組場西側、竹鵝溪北面、調車場與柳工大道之間，遠期規劃建設用地達4000多畝，分為集裝箱作業區、板材作業區等6大功能區，集貨物倉儲、運輸、銷售於一體，是柳州市最大的鐵路物流基地。

柳州東站始建於1957年，是柳州市與周邊縣大宗貨物運輸的集散地。如今，現有車站的規模、建設環境、貨運場站及相關配套設施發展空間十分有限，已無法滿足柳州鐵路貨運量日益增長的運輸需求，將柳州東站遷至西鵝物流基地，將大大緩解東站周邊道路的交通壓力。(完)