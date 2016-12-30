滿洲裏海關2016年緝私罰沒近3億元北京新浪網 (2016-12-30 16:49)
中新網滿洲里12月30日電 (烏婭娜 魯煥新)30日，據滿洲裏海關消息，2016年該關全年實現緝私罰沒入庫2.93億元(人民幣，下同)。
消息公佈，2016年滿洲裏海關全年共立刑事案件12起，案值5051.83萬元；立行政案件106起，案值1609.61萬元。
記者了解到，滿洲裏海關2016年緝私工作亮點頗豐，其中，該關與大連海關共同偵辦的加工貿易渠道走私木材系列案件案值共計4073萬元，被海關總署緝私局列為一級掛牌督辦案件。在中俄邊境黑山頭口岸一次性查獲走私入境國家一級保護動物製品麝香255枚，這是中國迄今查獲數量最大、案值最高的車體夾藏麝香走私案。
值得一提的是，該關還在今年年初破獲了內蒙古自治區東部地區首起走私毒品刑事案件。
截至記者發稿時，滿洲裏海關於12月30日上午，在滿洲里公路口岸還查獲一名中籍旅客利用人身夾藏猞猁皮一張，現已交由該關緝私部門進一步處理。(完)
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