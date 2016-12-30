旭輝集團副總裁、北京區域公司總經理 孔鵬

中新網12月30日電 在北京的房地產市場，百億房企陣營又增新成員。在昨晚的旭輝北京品牌發佈會上，旭輝發佈了單城銷售額達到百億的消息。據悉，旭輝北京的百億業績，是憑藉3個主力項目達成，並且回款率達到80%。

「地產沒有規模萬萬不能，但只追求規模，會有很多後遺症。」旭輝集團副董事長林偉表示：「旭輝一直追求有質量、可持續的成長，利潤優先、兼顧規模。就好像一個運動員，不僅要跑得快，還要跑得穩，才能跑得遠。」

「老黃牛」的「奧運冠軍」

面對這樣的成績，旭輝集團副總裁、北京區域公司總經理孔鵬把「百億」比喻為「奧運冠軍」，「拿獎牌不是最重要的，卻是發展的必經之路。」旭輝北京近年來無論在外部投資策略還是內功修鍊上都已條件成熟，「我們證明了自己是一個具備百億承載能力的團隊。」

數據顯示，旭輝北京在2014年到2015年上半年的市場周期性低谷，集中拿下6幅地塊，這是其2016年業績成長的重要支撐，拿地後市場整體開始回升，周邊地價平均上浮了30%-50%。

「市場的驗證表明，我們的投資策略是正確的，在低潮期進行土地儲備，在2015年下半年到2016年的銷售高點推出所有項目，形成了良性的投資節奏，符合市場波段。」孔鵬表示。

旭輝北京不僅通過「逆周期」法則尋找到「時間窗口」，在布局上也通過提前判斷尋找到「區域窗口」。通過對區域板塊基本面(城市規劃、人口、基建配套和經濟潛力)和市場情況(房地價比、成交量、現貨和期貨)的比較分析，旭輝將大興、順義、房山列為拿地重點區域，形成了旭輝北京的「南北深耕」格局。

「區域聚焦的好處，是能夠打造區域標杆，相當於永久示範區，不僅能夠實現品牌沉澱和老帶新客戶挖掘，減少市場認知的時間成本，還有利於與政府互動。」旭輝北京營銷總監劉垚表示。

2016的百億業績，則是上一個市場周期內旭輝北京的階段發展成果。面對2017年，孔鵬判斷，市場將會開啟新的小周期，屆時將根據行情進行新一輪的土地儲備。下一個周期結束后，相信旭輝北京的業績成果更值得期待。

承載百億的產品內功

拿地考驗的是判斷能力，拿地后考驗的是運營效率和產品能力。能否開發出讓市場買單的產品？能否在當個周期內完成銷售去化？這是旭輝北京近年來重點修鍊的內功，也是孔鵬常說的「百億的承載能力」。

旭輝北京通過4.5個項目完成百億，是對地塊價值的挖掘、對區域口碑的積累、對需求理解的產品創新能力的綜合體現。除了6號院、7號院這種旭輝北京熟稔的剛改型類產品外，26街區和一合相更能看出旭輝對北京未來市場競爭的產品「企圖心」。

「未來北京樓市將兩極分化，一種是高端產品，中間層因為地價原因已經被斷掉而被『豪宅化』，另一種則是剛需產品，包括持有型租賃公寓，給老百姓特別是基數很大的年輕人提供空間解決方案，這是未來北京房企的生存方向。」孔鵬表示。

「北京房價不斷高企，未來企業一定要通過優化空間來提高使用效率。」劉垚說。對此，旭輝北京通過戶型優化、可變家居、空間融合等方式進行空間效率的大胆創新。

效率，是旭輝北京產品哲學的兩大理念之一，另一個則是健康。據透露，旭輝北京正在和研究團隊測算，從聲、光、空氣、水、安全等方面，試圖搭建一套室內環境的健康金字塔體系——這在環境日益惡化的北京城市同樣有著極高的針對性。

從平面單線走向立體3D

北京樓市相對於其他城市有著極為複雜的特殊性。過去，外來房企要在本地發展一直比較艱難，隨著土地日漸稀缺、增量市場空間有限，未來，企業的持續增長更加成為難點。

百億之後，如何繼續發展？孔鵬給出了三條策略：合作開發、區域拓展和業務創新。「旭輝打造的合作開發模式，核心是高效、公開、公平、透明，甚至可以吃小虧、讓點利潤，主要是合作愉快、實現共贏，幾年下來建立了不錯的業內口碑。」林偉說。

環京開發則是也是抓住京津冀都市圈的大趨勢進行的區域拓展。孔鵬認為未來的北京市市域內部想獲得規模的發展難度很大，但是如果將北京大都市圈作為一個統一平台來看，那未來還是有很大機會的。

而在業務創新領域，孔鵬透露，未來旭輝北京將從二級土地開發的單線模式，積極向棚戶區改造、存量持有物業等多線模式發展。「旭輝跟央企比最大的優勢就是機制的靈活與創新，特別是在團隊激勵上。」林偉透露，從2015年開始，旭輝在內部全面實施了高管跟投機制，「所以團隊對回款、對利潤的迫切感，會比過去要更加強烈。」這也是旭輝北京在短短幾年內快速並實現百億的內在動力。