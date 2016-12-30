消費者在國美門店選購格力空調

中新網12月30日電 「國美和格力共同的價值觀，讓我們能夠在未來的日子里共同發展。祝願國美越做越好！」格力電器董事長兼總裁董明珠在國美成立三十周年之際為國美髮來慶生寄語。

從實體門店零售連鎖模式到線上線下的多渠道相容共生，再到建立以用戶為王、產品為王、平台為王、服務為王、分享為王、體驗為王、線上線下融合的社交商務生態圈，形成對用戶利益最大化的新零售模式，國美在引領行業發展30年的同時，始終為合作夥伴與消費者創造著最大價值。

近年來，格力在國美渠道的銷售額持續增長，實現了近4年來，年均24.55%的銷售增速。預計到2017年，格力電器在國美的銷售額將突破100億元。

依託國美在全國近1700家門店的巨大網路優勢、優質的服務能力以及用戶體驗感受，國美渠道對於中高端家電產品的銷售優勢更加凸顯。

2015年國美攜手格力舉辦的「創紀錄」主題活動，在3月27日至29日的3天中，銷售額突破3.3億元。而在「終結盛夏」及「閃購100小時」活動中，格力產品在國美渠道的銷售總額達到了3.5億元。

2016年，國美通過線下門店的場景化營造，突出了家電產品的真機體驗，為品質家電提供了更好的展示平台、消費者體驗渠道。通過將格力產品的集中展示，國美增加了格力產品在國美賣場的集中曝光率，通過使用場景的布局，國美將格力產品在實際使用中的感受，真實的呈現在消費者面前。

依託國美渠道的門店布局以及產品體驗優勢，格力在2016年國美舉辦的三次「超級福利日」中，實現了銷售額近10億元的好成績，且在空調品類的銷量佔比中均超過40%。

通過對用戶消費過程產生數據的分析加工，國美精準把握消費趨勢變化，聯合格力推出了「御景風」、「逸軒風」等多款定製化專供空調。作為渠道商，國美通過對消費趨勢變化的前瞻性研判，對接供需兩端，使得差異化機型的推出，不但為消費者提供了更多有效供給，滿足了消費需求，也為生產廠家產品的精準投放，減少庫存成為了可能。

對於雙方的合作，董明珠表示：「我希望國美在未來的日子里，更加堅定全心全意服務消費者的戰略，通過強強聯合，協同優質產品、高端技術，給消費者帶來健康的生活品質。」

據悉，2017年國美還將與格力共同推出搭載國美雲智WiFi模塊的「舒享風」系列智能機型，該機型將可實現消費者對於產品的遠程控制，未來，消費者在回家的路上就可啟動家中的空調機，完成提前降溫過程，讓智能家電改變我們的生活，滿足消費者對於生活品質的不斷追求。