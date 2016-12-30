中新網12月30日電 據俄羅斯衛星網30日援引《消息報》報導稱，俄學者研製出一種能夠保護肝臟免受酒精毒害並修復受損器官的藥片。

《消息報》報導稱，謝切諾夫莫斯科第一國立醫科大學再生醫學研究所的學者們研製出的藥物將用於治療肝臟大手術造成的肝功能不全、肝炎和酒精中毒。

《消息報》援引先進細胞技術科室主任阿列克謝·柳恩杜普的話報導稱：「在對嚴重肝損傷動物模型進行研究時預先使用了該藥物，我們發現，預先服用或在中毒同時服用該葯可以保護肝臟，這時不會發生損傷，並且之前受損的肝臟細胞也會恢復。」

2017年計劃以注射的方式開始對藥物進行臨床研究，以評估其安全性和療效。該藥物還能在肝臟受到各種毒性損害的情況下對其進行保護。《消息報》總結稱，藥片將於3-5年內問世。