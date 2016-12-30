中新網北京12月30日電 (記者 馬海燕)「圖案人生——中國現代設計教育奠基人雷圭元藝術回顧展」30日在清華大學藝術博物館開幕。2016年是雷圭元誕辰110周年，本次展覽通過「永遠的教書匠」與「無界藝術家」兩大板塊，呈現其為人生而藝術的設計理想。

雷圭元是中國傑出的工藝美術教育家、圖案專家，中國藝術設計教育的開拓者。展覽以作品實物、重點藏書、檔案文獻、視頻圖片、仿製設計、著作手稿、經典語錄，系統展現雷圭元的圖案人生。

作為中國現代設計教育的奠基人，雷圭元從1927年開始任教，一生執教62年，先後任教於國立北平藝專、杭州藝專、四川省立藝專、中央美術學院、中央工藝美術學院，並參與創建新中國第一所設計高等學府中央工藝美術學院。他對「圖案」這一新興的設計學科建設傾注一生精力。

雷圭元認為，中國圖案有兩個根源，一是理性，即天干地支的數字之美；二是感情，即七情六慾的人情之美。這二者都來源於傳統和生活。他把西方的圖案學和方法帶入東方的文化語境，建立了具有中國特色的現代圖案學理論和教學體系。

清華大學藝術博物館館長馮遠表示，雷圭元先生曾自稱「永遠的教書匠」，這是一個學者、一個教育者的最高境界。他將適用與美相統一，真正實現了在繪畫與圖案諸多領域的跨界，其實用美觀的設計風格至今仍有積極意義。

清華大學美術學院院長魯曉波介紹，今年是清華美院(原中央工藝美院)建院60周年，舉辦該展覽也是對老一輩藝術家的緬懷。雷圭元先生在1958年到1959年曾參與首都十大建築的裝飾設計和室內設計，奠定了新中國的美學風格。

85歲的清華美院老院長常沙娜表示，展覽引發了她對恩師的緬懷，雷圭元先生是教書育人、立德樹人的楷模。他的「不能以隨意形式亂用一切設計」的觀點值得今人深思。

清華大學校務委員會副主任王岩希望通過展覽激發大家更多思考，讓年輕一代感受老藝術家的藝術思想和人格魅力。(完)