元旦假期北京機動車不限行北京新浪網 (2016-12-30 16:37)
原標題：元旦假期北京機動車不限行
法制晚報訊（記者 張婷）法晚記者（微信公號ID：fzwb_52165216）下午從市交管局網站獲悉，根據國務院辦公廳關於2017年部分節假日的安排， 2016年12月31日至2017年1月2日期間，對本市機動車和非本市進京載客汽車交通管理措施進行以下調整：一、本市機動車不受工作日高峰時段區域限行交通管理措施的限制。二、非本市進京載客汽車不受7時至9時、17時至20時禁止在五環路（含）以內道路行駛和9時至17時按車牌尾號區域限行交通管理措施的限制。
另外，網站還提示：2017年1月1日（周日）和2日（周一），因公安部系統升級需要，全市車管窗口暫停對外辦公服務（含車管站），1月3日起恢復正常。
關鍵字：
上一則：2016年度記憶 年度力量
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bio-Kil 淨水壺+濾芯3入 (古典黑)
- 【甜蜜約定2sweet-PE-6259】純金金飾情人男墜-約重0.83錢(
- ICHE 衣哲 滿版印花釘珠造型上衣
- 【NIXON】THE Ranger 軍事戰略潮流設計腕錶-黑(A506-001)
- 【2017/2/1前回函送$1000】Samsung 三星 WD14F5K5ASG/TW 14
- 【甜蜜約定2sweet-PE5540】純金金飾十二生肖-蛇約重0.49錢(
- Panasonic 27公升微電腦變頻微波爐 NN-SF564
- Nike Jordan Rising High 2 男鞋
- Whirlpool惠而浦 6.5KG直立式洗衣機 WV65AN
- itabella．復古鉚釘涼鞋(米色)
氣象局：未來十天全國大部氣溫偏高 華北局部重度霾【北京新浪網】
簡氏：印尼接收中國90B式火箭炮 系首個出口客戶【北京新浪網】
吉爾吉斯斯坦副議長因訪台辭職 吉議長：吉堅持一個中國原則【北京新浪網】
林心如曬甜蜜照為夫慶生 霍建華臉紅入鏡【北京新浪網】
《天籟之戰》唱將將發大招 華晨宇跳探戈力挺蘇詩丁【北京新浪網】