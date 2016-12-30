原標題：元旦假期北京機動車不限行

法制晚報訊（記者 張婷）法晚記者（微信公號ID：fzwb_52165216）下午從市交管局網站獲悉，根據國務院辦公廳關於2017年部分節假日的安排， 2016年12月31日至2017年1月2日期間，對本市機動車和非本市進京載客汽車交通管理措施進行以下調整：一、本市機動車不受工作日高峰時段區域限行交通管理措施的限制。二、非本市進京載客汽車不受7時至9時、17時至20時禁止在五環路（含）以內道路行駛和9時至17時按車牌尾號區域限行交通管理措施的限制。

另外，網站還提示：2017年1月1日（周日）和2日（周一），因公安部系統升級需要，全市車管窗口暫停對外辦公服務（含車管站），1月3日起恢復正常。