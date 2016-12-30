湖南15市縣2015財政管理績效綜合評價為AA級北京新浪網 (2016-12-30 16:51)
紅網長沙12月30日訊（時刻新聞記者 羅雨晴 通訊員 蘇知立 羅雲峰）近日，湖南省2015年度財政管理績效綜合評價結果揭曉。經過市縣自評、第三方複評、省級評審，長沙市、株洲市2個市，武陵區、永定區、零陵區3個城市區，永順縣、臨湘市、洪江市、漢壽縣、沅陵縣、新晃縣、會同縣、麻陽縣、安鄉縣、藍山縣10個縣市被評為AA級。
去年12月，湖南省財政廳印發《2016年湖南省市縣財政管理績效綜合評價方案（試行）》，首創對市縣財政管理績效綜合評價機制，分AA級、A級、B級、C級四個等級對市縣財政管理綜合評級，對被評為AA級和A級的市縣予以通報表彰和獎勵，對被評為C級的市縣適當扣減轉移支付。
據湖南省財政廳預算處負責人介紹，市縣財政管理績效綜合評價制度的建立，是為了推動各項財政改革落實，提高財政運行績效和管理水平，評價範圍為14個市州和123個縣市區，按市州、城市區和縣市三塊分別打分評級；評價內容為實施透明預算、規範預算編製、優化收支結構、盤活存量資金、加強債務管理、控制財政供養人員增長、嚴肅財經紀律等7個方面20項指標。綜合評價結果廣泛應用於相關政策制定和資金分配領域，將有助於強化市縣管理責任意識，提高依法理財水平。
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