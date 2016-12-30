書香湖南閱讀推廣人培訓之閱讀讓身心成長活動舉行北京新浪網 (2016-12-30 16:51)
12月29日，17位來自湖南各地的閱讀推廣人齊聚長沙子夜靜思書香工作室，參加書香湖南閱讀推廣人培訓之閱讀讓身心成長活動。
紅網長沙12月30日訊（通訊員 李林燕）12月29日，17位來自湖南各地的閱讀推廣人齊聚長沙子夜靜思書香工作室，參加書香湖南閱讀推廣人培訓之閱讀讓身心成長活動。
李靜老師首先從講師的形體氣質和聲音氣息培訓和練習開始，讓閱讀推廣人具備良好的狀態及形體形象。主要通過發聲和氣息練習來展開，以及眼神結合手勢的培訓和練習。接著是練習繪本朗讀，分小組用低慢的方式練習朗讀繪本，感受低慢說話的方式的重要性。
然後演示打擾型父母的產生並演示什麼樣的父母是打擾型父母。李靜老師講到：閱讀推廣人在進行閱讀推廣的過程中最不應該見前者喜，見後者氣。而應該心平氣和，平等對待，同時，以身作則。
培訓結束時，閱讀推廣人雷碧蓉老師分享了自己參加培訓的成長感受，她說也許我們都有各自的職業，但我們卻不為名利，我們只是在做著一件相同的事情：告訴家長、老師、孩子哪些是最好的書，如何選擇、閱讀這些最優秀的書籍，這是一件很有意義的事情，我會一直堅持下去。她的發言感動了全場，大家深受啟發。
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