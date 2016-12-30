編者按：他們是一些平凡的集體和個人，他們戰鬥在不同的工作崗位上；但他們有一個共同的信念——「忠誠、為民、崇法、擔當」，他們有一個共同的名字——「湖南司法行政人」。為大力挖掘、宣傳第七屆湖南司法行政工作先進集體、先進個人在忠實踐行湖南司法行政精神，省司法廳聯合紅網推出《湖南司法行政「雙先」》系列報導，全面展示湖南省司法行政工作的顯著成效和良好形象。

新晃侗族自治縣司法局副局長關紅（中間著制服者）下鄉開展平安宣傳暨領導幹部聯合接訪活動。

紅網時刻新聞記者 張英 新晃報導

與關紅走在新晃縣城街頭，一路與他打招呼的人絡繹不絕，如同縣城川流不息的人群。這些打招呼的人里，無論男女老少、長幼尊卑，大家都親切地稱呼他「關局長」，無論來者為誰，關紅一一熱情回應。

今年47歲的關紅是湖南省新晃侗族自治縣司法局副局長。在新晃這座他生活了近半生的城裡，他用24年光陰耕耘在司法行政戰線：讓法律援助服務從無到有再到強、為弱勢群體討回公道無數、給侗鄉百姓撐起一塊法治晴空。

他個人先後被新晃縣委、縣政府記三等功，授予全縣民族團結進步模範個人榮譽稱號，多次被評為省、市先進個人。

一心為民 打造好法律援助品牌

寒冬的一個普通工作日，早已過了下班時間，位於新晃縣城中心當街的法律援助服務中心大廳仍然燈火通明，工作人員耐心地接待每一位前來諮詢或辦理業務的群眾。業務大廳的寬敞明亮是縣城包括臨街商鋪在內都不多見的，大廳牆上清晰地陳列著相關工作制度的告示牌，內容具體到如何與受援人交談。

這是2012年初，為充分發揮法律援助為民服務的職能，關紅四處奔走，多方協調在縣城設立的法律援助便民服務大廳，填補了全市法律援助便民服務大廳建設的空白。2013年，這裏被司法部授予為「全國法律援助便民服務示範窗口單位」，引來其他縣市（區）紛紛觀摩學習。

作為少數民族自治縣的新晃縣域幅員闊，群眾居住分散，交通設施滯后。為讓群眾享受優質便捷的法律援助服務，關紅還先後在殘聯、婦聯、民政等部門和全縣23個鄉鎮成立了32個法律援助工作站，在村、社區、企業設立法律援助聯絡點167個。同時完善了法律援助案件受理、審查、指派、案件質量、辦案補貼支付、案件監督跟蹤等整套管理機制，制定完善領導值班、律師值班、重大疑難案件請示彙報、公開承諾等多項制度。

為讓法律援助惠及更多群眾，關紅還與民政、人社等部門協調聯繫，建立了城鎮居民低保戶、特困戶和外出務工人員檔案冊，發放印有便民服務電話的法律援助卡400餘張。

2011年，扶羅鎮東風村紅星組村民姚茂河，下崗後向當地一家國企分公司承包項目，按照約定，姚茂河應將30萬預付款打入指定賬戶。姚茂河認為和項目負責人張某很熟，便未走公司賬戶直接將錢交給他，張某卻未將款項入賬。一年後人員輪換，空口無憑，姚茂河承包項目一事不了了之，心急如焚的老姚找到關紅。得知情況后，關紅出面帶領老姚搜集證據，並三度陪姚茂河奔赴企業總部青島，終於為他討回了公道。

多年來，關紅辦理法律援助案件184件，從不向當事人索要錢物，拒絕任何送禮請吃，甚至為困難群眾自籌經費辦案。

關紅認為，法律援助是一項利民惠民的工作，也是法律扶貧的社會公益事業，直接體現黨和政府對困難群眾的關係和幫助。做法律援助工作，就應該要想老百姓所想。

胸懷大局 發揮好司法行政作用

位於湖南西南邊陲的新晃處於三省五縣的交界處，一直以來邊界矛盾糾紛突出，是該地重要特點。關紅從事司法行政工作過程中時時面臨這種難題。本著一切從大局出發的原則，他重視處理與周邊縣市的關係，很多棘手的問題都被他捋順、化解，很多老百姓在關紅處理糾紛矛盾時結下了深厚的友誼。

早在2003年，關紅赴林沖鄉擔任政法書記。該鄉屬於有名的「插花地帶」（矛盾衝突多發的邊界地帶），與貴州一邊界縣只隔一條國道。該道路屬於貴州管轄，每逢趕集時便被新晃林沖鄉的攤販擠占，交通擁堵的問題多年得不到解決。關紅抽調鄉鎮派出所、法庭、綜治、司法所等人員組成鄉鎮義務110，統一著裝開展秩序管理，通過鄉人大出台公告，規範鄉鎮趕集秩序，多年的矛盾衝突畫上句號。

工作中的大局觀是同事評價關紅時多次提到的。這種大局觀讓他在解決矛盾糾紛時遊刃有餘，也放大了司法工作的格局，有效發揮了法律在服務全局經濟發展中的積極作用。

如今，廣西柳州市、貴州黔東南州、湖南省懷化市三地的法律援助中心已經開始聯合開展省際邊界地區法律援助工作異地協作。具體包括三地法律工作研討、信息交流、人員培訓，法律援助中調取、審核、交接等工作協作。為給老百姓提供法律援助帶來了看得見的方便。

近年，新晃縣委、政府提出「強工壯農、興城活旅、生態和諧、協調發展」的發展戰略。法律援助工作直接與工人、農民工等勞動者群體打交道，為切實服務縣域經濟發展，關紅帶領中心工作人員深入全縣重點企業調研，成立了政府法律顧問團、涉企矛盾調處中心、企業法律服務中心。作為負責人，他組織律師、公證員深入重點工程和企業開展法律服務。近年來，由關紅帶領律師、公證員解決的重大矛盾糾紛75起，簽訂法律服務協議80餘份，出具法律意見書22份，促進了地方經濟快速發展。

當好榜樣 踐行好傳承的意義

從1992年，關紅到湖南西南律師事務所從事法律服務工作起，至今在司法戰線上已有24年。2005年至今擔任新晃縣司法局副局長，分管黨務、計財裝備、法律援助、司法鑒定、律師公證、行政執法（信訪）、安全生產等工作。

同事評價他為人正直，作風正派，他所承擔的每一項工作都贏得了大家的信任並屢獲先進。

他待人熱忱。與關紅共事才一年的新晃縣司法局局長潘昌澤說，關紅的辦公室就和信訪辦一樣來人絡繹不絕，都是向他諮詢或求助的。他們多是普通老百姓，年齡不一，文化層次各異。但關紅不偏不私，耐心勸服，很多人帶著怒氣來，帶著笑容走。

他的這份關愛和寬厚也傾注在同事和家人身上。同事劉義軍說起與關紅的交往仍抑制不住激動，早些年他因工作壓力大，精神一度出現抑鬱。關紅得知後幾乎每天下班后陪他散步，聊天，還主動為他聯繫醫生開展針對性治療，及時留意他的情緒變化，最痛苦無助的日子關紅陪他捱過來，他如今終於扭轉心態，回到了工作崗位上。還有同事的老父親住院時，深夜被下達病危通知書，關紅積極幫助同事忙前忙后，如同孝子。同事們紛紛表示，新晃縣司法局能多年評為先進與關紅善於團結同事密不可分。

關紅對家人的關愛也讓身邊人感動。父親去世前每個月要做一次透析，關紅忙完工作幾乎每次都陪在老人身邊。如今雙親已過世，關紅又把膝下無兒女的姨媽接過來與自己同住。老人身體不好，不時鬧點小情緒。由於妻子也在外地工作，關紅除了料理老人的衣食起居，還經常照顧老人的情緒，但他從未有過怨言，生怕自己有絲毫不周到。為照顧姨媽，關紅甚至放棄了去市裡工作的機會。

說起大家對自己的褒獎，關紅覺得自己只是做了應該做的，在他的身邊還有很多優秀的同行和同事，他們有人帶病堅持在崗位上，有人退休後繼續發揮餘熱，為新晃司法事業貢獻著自己的力量，這些都是他心裏感念的。

多年來，工作上頻頻出彩的關紅有過多次可以調動和升遷的機會，都被他婉言謝絕了。提及原因，他說自己是在這個崗位上一步步成長起來的，對司法系統既有感激，也有感情。在司法工作上做了些探索和創新，但還有很多值得探索和創新的地方。

「最重要的是，我也想為後來人做一個好榜樣，起好帶頭示範作用，實踐好傳承的意義。」關紅說。