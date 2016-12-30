梁珊在學校開心理講座。

紅網早前報導：長沙有一盞24年不熄的心燈（組圖）

紅網時刻新聞記者 譚忠欣 長沙報導

在中小學生的身邊，有一群這樣的老師，他們總是做著默默的、潤物無聲地工作，學生們低落時、苦悶時、壓抑時，可能就想到了他們，而在學生榮光閃耀或是意氣風發時，可能就遺忘了他們。長沙市未成年人心理輔導中心梁珊告訴記者：「可即便如此，我們的心理老師都願意在他們最失意的時候，做給予他們力量的『隱形人』。」

很多人認為心理老師的工作就是一場場談話，一堂堂課程。其實，很多時候心理老師需要對學生進行長時間的心理輔導，有的甚至與學生的心靈相伴達到十幾年之久。在梁珊的被輔導學生中，小麗（化名）就是一個長時間相伴成長的學生，從她還是懵懂少年時到如今她為人妻為人母。

新年前夕，梁珊收到小麗來自上海的電子郵件：

「梁老師，今天從網上看到《長沙有盞24年不熄的燈》的報導，讓我想起了第一次找到你家裡做面詢，10年了，當年的情景卻歷歷在目。您知道嗎？10年了，您的陽光一直溫暖著我的心靈。10年了,您的笑容一直珍藏在我心裏……」

小麗告訴記者，當年自己失戀后，一度想到自殺，是梁老師讓她從失戀的陰影中走出來，現在自己已經結婚生子，生活很幸福。

2006年，小麗進入高三，一直和她關係很好的男生突然不搭理她了，那個男孩非常理智，覺得高三隻能一心搞學習。一反常態的冷漠，讓小麗自尊心很受傷，自感被男孩「劈腿」了，小麗心理上受不住這樣的打擊，「因為我真的喜歡他。」幾天沒有吃飯，她更是想到了用死來解決問題。

眼看女兒一度學習狀態下滑，小麗媽媽焦急萬分，「再這樣下去，孩子會瘋了去！」從朋友那裡得知有長沙市中小學生心裡話熱線，她聯繫到了梁珊老師，預約了面談時間。就那年中秋節下午，梁珊突然接到了小麗的電話，感覺她那天情緒很糟糕，小麗說「想死的心都有」。

那天是中秋節，梁珊本來要回家和家人團聚，因為高三學生的時間緊迫，而且孩子當時情緒激動，她只好約小麗來到離學校很近的家裡來見面。

下午5時左右，小麗見到梁珊時情緒還是很激動。因為那天中午小麗去找了那個男孩，男孩很理智很冷漠地告訴她，他現在的目標是高考，所有可能干擾他實現目標的事情他都會清除。

「不管發生了什麼，你的委屈、憤怒、壓抑，都可以在這裏傾訴，我都可以理解你。」梁珊先是穩定小麗的情緒，很長時間里就是聽她傾訴，小麗有時哭，有時笑，有時思考。

一直談到晚上8時多，梁珊邀請小麗去吃晚飯，她笑著對梁珊說：「謝謝您，今天中秋節，我帶了月餅。」3個多小時中，梁珊第一次見到小麗真實的笑容。

一場談心悄然解除了一場危機。當梁珊送小麗出來的時候，抬頭仰望，一輪明月懸挂在空中。

之後，梁珊依然和小麗母女保持電話聯繫，小麗媽媽會經常跟梁珊報告孩子的近況，學習狀況、情緒狀況等等。

「小麗是一個很聰明的孩子，但是有女生那種特定的虛榮、驕傲心理，在澄清了她的一些認識后，卸下了心理負擔，後來情況就比較穩定。」梁珊說，第二年，小麗的高考並沒有受到很大影響，考上了南方一所重點大學的建築設計專業。

「梁老師一直是我的朋友，我可以無話不說的朋友。」儘管上了大學，但梁珊依然是小麗的「知心姐姐」，對父母都不願提及的「心事」，對梁珊老師，她卻總能直抒心懷。大四那年，小麗再次遇到感情問題，她毫不猶豫地撥打了梁珊的電話，心裏的疙瘩很快就解開了。

雖然小麗現在已經在另外一個城市定居，很難有機會與梁珊見面，但每年的教師節和新年，小麗總要給梁老師打個電話發個郵件。在電話的那端，小麗懇請記者一定要轉告梁老師：「心理老師真的太神奇，他們給我們學生的幫助或許是他們自己都無法想到的，在我的心裏，梁老師是最美的老師，向她致敬！」