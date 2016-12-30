活動現場

紅網嶽麓區分站12月30日訊（通訊員 陳潔）12月28日上午，湖南省長沙市嶽麓幼兒教育集團第十一幼兒園在學士街道雲棲谷小區以「慶元旦，迎新年」為主題，向家長開放半日活動，旨在讓家長們了解孩子在幼兒園的生活學習情況，增進親子感情，共同迎接新年的到來。

活動當天，老師們聲情並茂地工作總結讓家長深入了解到一學年來班級的整體情況，得到了家長的強烈肯定。班級集體節目表演時，孩子們整齊、可愛的動作贏得了陣陣掌聲；親子遊戲時，家長們熱情參與，讓孩子體會到了濃濃的愛。活動現場，孩子們邊觀看節目邊與同伴分享食物，一個個專注的神態，一張張可愛的笑臉，詮釋著快樂的心情。整個過程中，幼兒園時不時發出熱烈的掌聲和歡呼聲。

「今天，我看到了孩子在園的表現，可以說超過了我的想像。他現在能大胆地表演了，都是老師的努力和付出才讓孩子有今天的進步，非常感謝十一幼提供這樣的機會讓我們走進幼兒園，更多地了解自己的孩子，和孩子度過了這段快樂的親子時光。」中二班尹浦澤小朋友媽媽真情流露道。

家長半日開放活動是家園溝通的一個重要窗口，十一幼每個學期都會以不同形式向家長開放半日活動，加強教師與家長的交流，向家長宣傳新的教育觀，讓家長了解孩子在幼兒園的生活學習情況、教師的職業素養及幼兒園的保教理念，從而推動家園共育和幼兒園活動的常態發展。