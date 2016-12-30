座談會

民主測評會

紅網新田縣分站12月30日訊（分站記者 唐人傑）12月30日上午，湖南省新田縣委檢查考核組到縣公路局開展黨風廉政建設責任制落實工作檢查考核，縣人大常委會主任歐陽濤到會指導。

此次檢查考核包括述責述廉、民主測評、聽取彙報、個別談話、查閱資料、指標測評、實地查看、查找問題和情況反饋等程序。黨風廉政建設責任述責述廉暨民主測評會上，檢查考核組負責人就如何做好黨風廉政建設述責述廉和民主測評工作提出了指導意見，要求正確認識，客觀公正，嚴肅認真。在隨後召開的座談會上，縣公路局相關負責人分別彙報了落實黨風廉政建設主體責任、監督責任工作情況。

歐陽濤在座談會上對該局落實黨風廉政建設主體責任、監督責任工作給予了肯定。歐陽濤強調，要嚴守責任擔當，把從嚴治黨作為頭等政治任務，作為貫穿履職盡責的根本紅線，做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴；要嚴明紀律規矩，把紀律和規矩挺在前面；要嚴格黨內監督，把加強紀檢組建設作為全面從嚴治黨的重要抓手來推進；要嚴抓正風反腐，把全面從嚴治黨向基層和深處延伸。