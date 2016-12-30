



編者按：講文物故事，知家鄉歷史。由中國文物保護基金會、湖南省文化廳、湖南省委黨史研究室、湖南省地方志編纂委員會等單位主辦，湖南省文物局、紅網承辦的「首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽」自2016年6月6日在長沙啟動之後，得到了文物工作者和社會各界人士積極響應。紅網時刻新聞記者專訪優秀作品的作者，詳細了解獲獎解說詞的創作背景，進一步解讀參賽解說的文物點的特點和歷史價值，與紅網網友分享。

活動官網：首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽

首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽50篇作品獲獎 最高獎金8000元

【首屆湖南文物解讀大賽】宋圓悟禪師塔解說詞





12月29日，晴空下的宋圓悟禪師塔。

佛塔受到重視和保護。

碑文上的字跡清晰。

紅網長沙12月29日訊（時刻新聞記者 劉頌輝）宋圓悟禪師塔坐落在常德市石門縣夾山國家森林公園，在首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽中，獲得一等獎。

石門縣文物局副局長譚柯亮介紹，佛塔位於千年古剎、全國重點文物保護單位夾山寺西面的山崗上，四周樹林蔥鬱，環境優雅。自修建后，一直受到僧侶的精心保護。

圓悟禪師是宋代著名的大德高僧，其法號「佛果」 是宋徽宗所賜，「圓悟」是宋高宗所封，住持夾山的七年期間，著成《碧岩錄》，是古今公認的「宗門第一書」。

譚柯亮說，石門縣有200多個文物保護單位，在比賽前期，進行過一次遴選，最終從70餘處文物單位中選中宋圓悟禪師塔。

為了將佛塔的文化價值解讀透徹，譚柯亮做足準備，翻閱大量文稿，對比中國北方、南方和藏區的佛塔，總結出該佛塔的特點。

譚柯亮認為，文物價值解讀與傳播大賽的開展，讓更多的石門人了解到家鄉的文物知識，今後文化局將更加重視對佛塔的保護工作，挖掘和利用其歷史文化資源。