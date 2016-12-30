紅網雙峰縣分站12月30日訊（分站記者 龔闖 通訊員 李澤倫）12月29日，湖南省雙峰縣召開村級財務清理審計工作推進會，縣委副書記李鐵雄，縣委常委、縣紀委書記倪志銘，各鄉鎮專職副書記、紀委書記、經管站長及縣直相關部門主要負責人參加會議。會議由副縣長楊斌主持。

倪志銘就村級財務清理審計工作作了再安排、再部署。他要求，要進一步提高認識，加強組織領導，真抓實幹，確保全縣村級財務清理審計工作在3月底以前全面完成任務，122個建檔立卡貧困村和13個登記在案的村級財務信訪重點村，將從縣直相關部門及鄉鎮抽調人員組成審計組，實行交叉審計，由審計組負責出具審計報告。

李鐵雄強調，各級各部門務必高度重視、務必標本兼治、務必壓實責任、務必取得實效，為明年村「兩委」換屆選舉工作奠定基礎；縣紀委負責牽頭抓總，統籌協調，部門承擔主管監督指導的責任，鄉鎮、經開新區承擔主體和屬地管理的責任，不能走過場，不自欺欺人，不出現由於村級財務引發的信訪問題。