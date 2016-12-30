編者按：講文物故事，知家鄉歷史。由中國文物保護基金會、湖南省文化廳、湖南省委黨史研究室、湖南省地方志編纂委員會等單位主辦，湖南省文物局、紅網承辦的「首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽」自2016年6月6日在長沙啟動之後，得到了文物工作者和社會各界人士積極響應。紅網時刻新聞記者專訪優秀作品的作者，詳細了解獲獎解說詞的創作背景，進一步解讀參賽解說的文物點的特點和歷史價值，與紅網網友分享。

活動官網：首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽

首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽50篇作品獲獎 最高獎金8000元

【首屆湖南文物解讀大賽】醴陵窯遺址講解詞

醴陵窯遺址 （講解詞資料圖）

紅網長沙12月28日訊（時刻新聞記者 沈夢艷）首屆湖南文物價值解讀與傳播大賽優秀解說詞評選結果在長沙揭曉，由黃雲英和劉勤翰帶來的醴陵窯遺址講解詞在388篇入圍作品中脫穎而出，在紅網接受了網友評選投票，榮獲一等獎。

醴陵窯是全國重點文物保護單位，是我國保留規模最大、遺迹分佈最集中、遺存類型最系統的古瓷窯遺址群，是擁有「紅色官窯」美譽的醴陵瓷業的發源地，是釉下五彩瓷的創燒地，是研究中國陶瓷發展史的「活辭典」，是傳承和弘揚中華傳統瓷文化的歷史根脈。

之所以選擇醴陵窯作為參賽內容，黃雲英稱正是看到了其在文物保護、公共教育、科學研究、生態旅遊等方面發揮的重要作用，「真正做到了使文化遺產保護的成果惠及公眾的效果，這是需要宣傳和鼓勵的。」

考古調查、醴陵窯傳統制瓷工藝、采泥洞……為了參加本次大賽，黃雲英和劉勤翰首先搜集了大量資料並加以整理，包括醴陵窯「四有」檔案、古碑刻、各版醴陵縣誌、制瓷工藝與陶瓷史研究文獻，並報名參加了「『文物價值研究與傳播計劃』湖南試點株洲培訓班」，學習文物解說詞撰寫的成功經驗。「再將學到的知識加以消化，真正理解所描述對象的突出價值，用最平易近人又保持嚴謹性的語言予以表達。」

作為全國「文物價值研究與傳播計劃」項目的試點工作，黃雲英認為湖南省文物價值解讀與傳播大賽的舉辦，為其他地區相關活動的舉辦提供了信心和經驗，其次能夠切實宣傳湖南豐富的文物資源，提高公眾的文物保護意識和文化認同感，為文物保護利用工作營造良好的社會氛圍。