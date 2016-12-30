印度東部礦場坍方 6礦工罹難多人遭圍困NOWnews今日新聞 (2016-12-30 16:53)
印度東部加爾克漢德省(Jharkhand）一處煤礦29日晚嚴重坍方，6名礦工罹難，多名工人遭圍困。
據法新社報導，加爾克漢德省哥達德區(Godda)的煤礦區突然坍塌，救難隊緊急趕赴現場救援，挖掘隊在入口處清理出數噸瓦礫。救援人員使用挖土機緊急救出約10多名被困礦工，目前已知有6名礦工罹難。
印度國營東方煤田公司(Eastern Coalfields Ltd.)表示，正在努力尋找受困礦工。媒體報導約有50名礦工受困，礦場管理員則說，事件發生時只有10多名礦工在現場。
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