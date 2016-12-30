陰陽師新版本般若鐵三角陣容搭配解析，鐵三角即為椒圖兵佣和惠比壽，再配合好般若，幾乎立於不敗之地。

（鐵三角即為：椒圖+兵佣+惠比壽，最適應的輸出為鳥，替補位一般為妖琴、廉尤、雨女、桃花/童男等）

雖然我們一直在倡導以後手為前提構建陣容，但總有土豪用強氪來企圖超越遊戲本身的設定。而新版本返魂香的出現，徹底葬送了拉條搶先手的意義，高命中魍魎白火作為唯一能相對建立先手優勢的流派，也終將被打入冷宮。

返魂香，40%幾率觸發反暈。其他兩個新御魂爭議多多我們這裏暫且不表，但單單返魂香的出現就已經確認了一個事實。陣容綜合強度的重要性，已經被推到了無法被忽視的地位。

由此可見的事實是，青燈，蜘蛛，般若的崛起。

青燈雖然一直被開發出各種各樣的套路，但始終無法彌補傷害不足效果看臉的尷尬。而新版本必將是慢速卡組橫行的天下，椒圖和反擊流當道幾乎是可以遇見的。那麼在新御魂的面前，單段AOE的地位將大大提高。青燈作為單段AOE的代表性人物，其高額的技能倍率及極具特色的技能效果，都將在今後的鬥技場上脫穎而出。

蜘蛛則跟青燈的道理差不多。一直以來蜘蛛都被過分低估，雖然在很早以前我就發過式神推薦的攻略，但大多數人還是抱不敢認同的態度。蜘蛛作為唯一一個2號帶速度就能保證單次傷害的式神，其特色是非常優秀的。對高速的輔助單位幾率性眩暈，對低速的輸出單位能保證高額的傷害加成。無論面對各種流派，都能良好的擔負起拼傷害壓血線的重擔。

椒圖兵俑配桃紅更好，椒圖受傷害增加暴擊傷害，適用桃花，而且打後手用到原博雅和旗子有衝突，而且配吸血姬殘血打傷傷防減員也是桃花更適合。

跳弟是非常適合薙魂的，輸出帶個2/4生命的情況下，可以一定程度上代替桃花起防秒作用，就算沒觸發被秒個輸出，有跳弟在也完全不虛膀胱局。

新式神的技能倍率和鬼火消耗都不明，但可以肯定的是花鳥卷非常適合帶掙。

木魅比較適合讓雨女攜帶。跟控制流打慢速局的時候，很佔便宜。

按目前的新版本信息，陣容之間並沒有什麼太大變化。因為變的是御魂不是式神。雪女不會被克到如何如何，因為你至少控他4個，1換4從來都不虧。妖刀從前就有各種聲音說有地藏他不行，不也是我用事實證明了你不是5個地藏根本沒用么，返魂香也是同理的。

較為慢速的打法，穩健。其實把這套歸類到泥石流可以會更好，哈哈。椒圖鏈子連起來以後對面很難打死，挨打的同時還能幫助酒吞疊狂氣。

有輸出有控制有回復，打持久戰特彆強力，有點虛雨女。配置方面：兵佣椒圖酒吞是核心，鐮鼬可以用妖琴師，桃花妖用用其他的回血或是保護都可以，輸出換吸血姬效果也是不錯。