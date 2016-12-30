王者榮耀新版本1V1地圖大更新，地圖擴大，升降梯系統上線，全新的美術造型。今天的新版本爆料，錦鯉就帶大家一起來看看全新的1V1地圖吧！

妲己寶寶，還將為各位召喚師，重磅介紹在本次美術品質優化中的壓軸內容-稷下學院（1V1地圖）！

稷下學院，王者大陸歷史最悠久的學城，由老夫子，墨子，莊周三賢者創辦，以機關與魔道的合理傳承為己任。無數學子從各地奔赴稷下，通過入學試練後進入學院，研習機關術或魔道，而他們的命運，也由此發生了巨大的改變，於王者大陸掀起一陣陣風雲。稷下，這個締造無數傳奇的地方，在即將來臨的1V1新地圖中，即將揭開神秘一角。

稷下建造於太古都城朝歌的廢墟旁。與世隔絕的靜謐，古老且隱藏奧秘的遺迹，述說著無言的歷史，以及三賢者的傳說。墨家機關道，機關術宗師墨子利用散落的遺迹殘骸所巧妙構建的防禦工事，正是自稷下中心通往外界的必經之路。

矗立機關道兩端塑造的龐大雕像正是它的建造者——機關大師墨子。

從表面看，機關道似乎與普通穿行於峽谷間的通道沒有兩樣，實則內藏玄機：正如其名字所言，驅使運作的是許許多多不同規格，巧妙銜接運轉的機關。外敵侵襲期間，整條機關道能根據防禦需要進行封鎖，唯有得到操縱者許可的戰士能通過升降機關出入抗擊入侵者。另一方面，初來稷下的學子，也會接受稷下老師們的任務，在機關道進行機關術或是單人戰鬥的試練。

墨子大師精心繪製的手稿，展現了機關升降梯的運作。機關道的建造完美實現了他的構想，往往令稷下的拜訪者驚嘆不已。

而驅使這些精巧機關源源不斷運轉的，是太古所遺留的能量核心。朝歌作為太古建造的最偉大都市，縱使毀滅於戰火，仍殘餘了許多寶貴遺產。大師墨子重新發掘它們，並利用到新工程的建造上。

想必眼尖的召喚師已經發現了，與老夫子新造型的紋路類似，同樣出現在墨家機關道的稷下學院的標誌：啟明星。同樣被設計師精心融入到機關道的設計中。