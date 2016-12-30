今天帶來的是關於式神寄養的一個小技巧，先上圖

沒錯！不知道的玩家一定很好奇這到底是怎麼做到的，其實原理很簡單，就是寄養了式神之後不去領取上面的寶箱，繼續尋找大佬的結界進行寄養，然後一直攢著。。。。攢到忍者神龜就可以攢出這麼多獎勵了！

不過可能有人會很好奇到底這麼多獎勵攢在一起有什麼作用呢？答案很簡單，周末肝狗糧啊！在周末一口氣領取大量體力然後買一天經驗加成，看幾部電影或者劇場版，然後自己的狗糧大隊長去困難十一或者困難十六，一下子狗糧的等級就升上來了！升星不要更快！而且體力消耗其實比你想像的快，一部兩小時的電影肝掉400左右體力沒有太大問題，可以帶出好幾個三星式神！

當然這個做法還是有一些小缺點的，那就是寄養式神的經驗，你可能會懷疑那麼多經驗到底是怎麼領取的？答案是他們會回到當初寄養的式神身上，而且實驗了一下是之後才會回到那個式神上，也就是說如果你在這期間喂掉了那個寄養的式神，寄養的經驗就浪費了。

不過這些都是寮中大佬的做法，平民玩家偶爾想肝可以試試，能節約很多肝度，日常就不要在乎這點經驗加成了吧。。。。不過最近鳥姐皮膚的活動大家都期待，多攢點體力準備刷起吧！

新年祭全寮福利！鳥姐皮膚終於出活動掉落了！