迎新送舊又是元氣滿滿的一年，2016餘波湯漾，2017第一波驚喜踏步而來！想知道你的2017運勢如何，快來快來抽個簽，贏個獎！精品遊戲伴你迎新年！

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活動時間：2016.12.30-2017.01.09

元旦假期閑不住，出去旅遊人人人！帥蜀黍可以來遊戲中撩妹，萌妹紙可以來遊戲裡找楊洋約會，一pa即合，其樂無窮！只需試玩三分鐘即可領取獨家大禮包，這遊戲既能撩妹談人生，也能闖蕩江湖談理想，絕對不容錯過的精品大作！

《大天使之劍》軍團戰新版本終於在今日正式上線，老玩家回歸直升400級送3代翅膀，微信紅包活動也隨之開啟，新老玩家上線回歸服均有機會領取現金紅包。

當然精品遊戲不止這些，還有三國史詩大作《神鬼無雙》、一統天下的《君王之路》、神龍降臨《傳奇霸業》、爭霸天下《武神趙子龍》，精彩不容錯過，這個2017註定不會簡單！

2017，你最關心你的哪一種運勢？是事業，愛情，財運，健康，還是友情、家庭？

翻牌奪獎還能測新年運勢，一測一個準，至於你信不信，我反正信了！貧道掐指一算，屏幕前的你五行缺對象啊。

2017一定要完成2016應該完成的2015沒完成的2014許下的願望！2017還要玩2016應該玩的2015沒玩到的2014《左耳》校草楊洋代言的《少年群俠傳》！

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