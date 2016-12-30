有人的地方就有江湖，江湖不僅有恩怨情仇，還有數之不盡的八卦。萌樂網新游《三國令》（遊戲官網：http://sgl.menle.com）情報局不生產八卦，只是故事的搬運工，據最新消息稱，《三國令》女神代言人深夜偷偷兌換VR眼鏡，為的卻是一件羞羞事。好奇了嗎？趕緊讓我們接著往下看。

【女神代言兌換VR眼鏡 目的竟然是】

玩《三國令》，送VR眼鏡！

萌樂網新游《三國令》特邀七位高校鮮嫩學妹加盟，演繹貂蟬、甄宓等三國美人。遊戲中，玩家不僅可以與女神代言人們演繹的真人NPC進行親密互動，還可以通過收集美人，免費獲得官方定製VR眼鏡。此次，兌換VR眼鏡的女神代言「甄宓」，因在遊戲內神秘、嫵媚的扮相，擁有超高人氣。而其在深夜兌換VR眼鏡被工作人員發現后交代，「是因為想要觀看自己和其他姐妹演繹的VR短影」。

玩遊戲可以獲得VR眼鏡，還可以觀看女神代言人演繹的VR短影，你是不是也心痒痒了呢？現在行動還來得及：

1 點擊「收集美人送VR眼鏡」圖標進入系統界面；

2 系統內有祝融、孫尚香、黃月英、甄姬、小喬、大喬、貂蟬七位美人供玩家收集；

3 在指定地圖擊殺怪物將有幾率掉落相應美人碎片；

4 需要集齊300個相同碎片才能激活相應美人；

5 激活七位美人後，點擊「領取專屬VR眼鏡」按鈕即可免費領取。

（注：僅在達成后3天內領取，過期界面將消失）

年關將至，《三國令》情報局還統計出本年度最具人氣的神將、神兵、神器，就讓我們去看看你的最愛上榜了沒有吧！

最具人氣神將：趙雲

在看到獲獎的是趙雲后，有人就會質疑了，是不是黑幕了，關羽、諸葛亮都很強，為會輪到趙雲。理由很簡單，1。 趙雲親民「大風車」傷害不俗，2。 周瑜被砍，3。 諸葛亮、關羽只有少部分大神級玩家擁有，不能代表大眾意願。如果你還不信，可以上遊戲看看，十個玩家有八個帶趙雲的。

最具人氣神兵：龍膽亮銀槍

「外觀拉風，傷害不俗」「會變身增加戰力獲取全新技能」「獲取難度適中」……這些理由合起來就足夠讓龍膽亮銀槍當選年度最具人氣神兵。在萌樂網新游《三國令》中，玩家可以通過野外BOSS、世界BOSS、VIP禮包等玩家獲取神兵碎片，如果運氣好可以直接在世界BOSS觸發「天降神兵」時直接roll走一把。

最具人氣神器：七彩幻思鈴

這年頭，罵街干架什麼的，不都是拼誰人多嗎？萌樂網新游《三國令》神器七彩幻思鈴絕技「幻靈喚醒」最初可召喚三位神謀助手協助戰鬥，並且隨著絕技等級的提升，玩家所能召喚出的神謀助手數量，以及繼承主角屬性百分比也將提升。因此，神器七彩幻思鈴獲此殊榮當之無愧。

玩《三國令》，送VR眼鏡！連代言人都試玩兌換了，難道你還不心動嗎？萌樂網新游《三國令》情報局統計出年度最具人氣獎，是不是也是你最喜歡的呢？更多精彩內容，敬請關注萌樂網新游《三國令》！

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