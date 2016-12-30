夢幻西遊手游獻桃拜壽怎麼玩 獻桃拜壽高分技巧北京新浪網 (2016-12-30 16:51)
夢幻西遊手游獻桃拜壽怎麼玩？夢幻西遊手游獻桃拜壽高分攻略。
獻桃拜壽高分技巧：
1。每人每次只能攜帶一種桃子；
2。黃桃=1分，獼猴桃=2分，蟠桃=5分；
3。額外加分：
黃桃*10=本方分數+10分
黃桃*20=本方分數+20分
蟠桃*5=本方分數+30分
獼猴桃*5=本方分數+20分
獼猴桃*10=本方分數/2
黃桃*2+蟠桃*2+獼猴桃*2=本方分數*2
黃桃*6+蟠桃*6+獼猴桃*6=本方分數*3
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Homelike 黑森林1.5x7尺二抽衣櫃
- 【SKAGEN】Hagen 小秒針腕錶-藍x銀/40mm(SKW6230)
- 【ALBA】休閒海軍風潮流腕錶(VD53-X236SD)
- SEIKO 精工 LUKIA 仲夏愛戀酒桶型太陽能腕錶 V137-0CE0S SU
- tripose 漫遊系列岩紋玩色兩用手提背包 橘
- 【BVLGARI】寶格麗SOLOTEMPO系列石英仕女腕錶(黑-35mmST35B
- nonno v字鑲鑽 尖頭平底鞋-黑
- 【甜蜜約定2sweet-PE-6238】純金金飾情人女墜-約重0.45錢(
- (活動)MONTAGUT-霍夫堡宮殿的夕陽-天絲-兩用被床包四件組(
- J’code真愛密碼 美麗綻放黃金/蠟繩編織手鍊
LOL青鋼影天賦符文攻略 LOL卡蜜兒應該如何出裝【北京新浪網】
除了Ocean Note 還有HTC神秘新機曝光【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
你一定沒想到 諾基亞新機已獲得3C認證【北京新浪網】
年終聊裝機 主流家用電腦怎麼選CPU？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》