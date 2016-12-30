騰訊公司高級執行副總裁、微信事業群總裁張小龍現身2017年微信公開課，現場回顧了小程序的一年發展歷程，並對廣為外界關注的小程序進行了解讀，並表示小程序將於2017年1月9日正式上線。

除了張小龍本人以外，其實在活動現場還有多位騰訊微信派出的講師對小程序的實際使用場景做了詳細的解答。

比較悲催的是，張小龍在活動現場直接表示，小程序不能做遊戲，但記者認為基於微信方面這次對小程序的詳細解釋，其實也能初步想明白微信小程序如何應用到遊戲業。

小程序獲取流量並不容易：H5遊戲待遇不會好太多

張小龍表示，小程序在微信不會出現小程序應用商店，也不會有應用推薦表，同時小程序無法訂閱，且小程序無法直接分享到朋友圈，但可在用戶間、微信群內轉發，小程序入口是掃二維碼、以及通過有限能力的搜索。

這句話一出來，讓很多對小程序帶有很大的熱情的開發者先淋了一頭冷水。這意味著，微信不願意做小程序的主動推手，得靠開發者自己想明白如何積累用戶、喚醒用戶、乃至進一步變現。

對遊戲業而言，記者認為目前騰訊要接入的產品都為獨代產品，所以遊戲待遇應該會比小程序開發者略好，理論上應該在目前的微信遊戲中心中出現H5遊戲的入口。

那麼流量如何獲取呢？微信方面沒把話說死，在活動現場，騰訊公司黃麗表示：「提供朋友圈廣告的投放，不管是服務商還是商戶，我們開放基於LBS和大數據的朋友圈廣告的投放，商戶可以自主發放優惠券或者做會員招募，實現引流。」

從這個表態來推導，H5遊戲應該可使用微信朋友圈的廣告來實現流量導入，那是不是說，H5遊戲要更多的被定義為買量遊戲？但買量也就意味著長期的高成本投入。

對用戶如何積累、以及如何復用小程序，騰訊公司黃天晴解釋沒那麼讓人悲觀，黃天晴表示：「曾經掃過一個碼或者用過一個小程序，比如說一個好友分享給我，或者我在搜索里用過一個小程序之後，等於這個小程序已經在用戶桌面的概念，就是有一個入口可以回過頭來找它。同一個主體下可以把你的小程序關聯到公眾號里去。」這意味著只要用過一次，還是有個比如歷史列表把小程序找回來。

總體來看，雖然這次會議沒有直接解釋H5遊戲在微信上的生存規則，但基本上通過小程序規則搞明白了一些事：

只具備有限的病毒傳播能力（限於熟人間、無朋友圈）；有機會用到微信朋友圈廣告；應用只有較弱的用戶關係；微信不會有商店做強力分發

基於規則再來想思路：小程序如何跟遊戲業結合？

今天的微信小程序官方解讀顯然讓很多開發者感到失望，在記者看來，小程序更像是「微信服務號」的一個升級版，主要是技術形態上有提升，在流量的供給上幾乎無作為，運營過服務號的同學都知道，微信服務號要真的做到有用戶讓你服務，難度是異常的高，對大多數商家形同雞肋。

「樹挪死，人挪活」，我們不能只看到小程序的局限性、而忽視它帶來的新的可能，對遊戲業來說，記者認為以下幾個方向是值得積極去嘗試的。

首先對H5遊戲而言，怎樣的H5遊戲適合微信的這一規則？記者認為具備很強社交玩法的遊戲是有機會的，比如最近被行業熱炒的閑來遊戲的棋牌產品，其實早早就做到了這一點，充分解釋了如何發揮微信上熟人圈子的威力做遊戲產品，那麼這種模式能否被複製到其他遊戲類型上呢？這是一個待思考的問題。比如gamelook給個設想，把抽卡環節做成H5程序直接在好友群里直播，同時很多用戶同時在線參與的運營活動，就適合做成小程序來做，具有一定觀賞性和病毒性。

其次，能直接運行的H5遊戲適合成為體驗版遊戲的載體、比如海外市場已出現的獎勵式廣告的小遊戲，老外已在採用試玩遊戲廣告來引導用戶下載，個人感覺還是不錯的，而微信技術上已能滿足直接在微信內運行遊戲的能力，提高了用戶的廣告轉化率。

再次，對有PC版的遊戲產品來說，小程序很好的解決了跨平台遊戲的問題，尤其是網頁遊戲產品，能充分利用用戶的手機形成遊戲駐留，比如日常的掛機操作手機就解決了，用戶通過手機轉發，又能返回PC上繼續遊戲。但PC遊戲貌似跟行業很多人已沒太大關係。

最後，小程序實際上給遊戲業提供了一個比較完整的微信端客服管理的模式，尤其是部分遊戲公司已在使用微信做用戶充值、帳號、會員管理，小程序的出現可以讓產品形態再往前走一步。而基於騰訊的大數據體系，能更深度的分析用戶行為、再做精準投放，這可能是以前不太具備的條件。

誠然，微信希望小程序開發者自己想辦法找量讓人感到失落，但對遊戲業來說，昨日記者就曾報導過Facebook上一款H5遊戲三周就積累的1200萬的用戶，可見社交平台對H5遊戲產品有很大的潛力，但具體如何挖掘出潛能，需要行業更多去嘗試，尤其是騰訊獨代H5遊戲、相信限制條件會少許多，這或許是大家更要努力去爭取的機會。