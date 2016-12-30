陰陽師最有效抽SSR的方法，藍符畫法定抽中SSR。

其中最為吸引玩家們的可謂是抽SSR式神這個過程了，總會讓你心驚肉跳！更有玩家更不惜投擲百萬，只為得到一張SSR式神卡，它使得無數玩家為之瘋狂！

其實大家都知道要想獲得式神有兩張途徑，一個當然是抽符還有一個就是收集碎片。比起收集碎片，抽符是最為簡單粗暴的辦法，那麼關於抽符有著很多小技巧，時間，地點，還有圖案都是很有講究的。

那麼小編接下來就給大家盤盤道~~~

首先如果你是新手是個新號，可以通過以下幾個步驟，在庭院場景最左邊，有兌換碼的選項（部分區服沒有（大概）），可以獲得一張藍符。同樣在此處的調查問卷可以獲得一張藍符。完成新手任務可以獲得幾張藍符。（這就是很多玩家購買163郵箱瘋狂申請的原因）

那麼老手們怎麼辦呢？那就是大家可以商店中使用結界突破勳章兌換！各種活動各種送！等等獲取藍符！接下來最為重點的來了，陰陽師玩家一定要認真看仔細的看！那就是藍符的畫法嘍。。。

網易粑粑官網的畫法，不知道大家還記得嗎？粑粑的那個畫法爆SSR卡的幾率可是相當高的。

本小編有一個成功非常高的畫法。那就是便便畫法哦~~雖說是有點噁心！相信大家還是能接受的吧！

這個畫法小編就不方便明說了，正常人類都會懂得。

歐字畫法，這個歐字畫法當年可是有人連畫五張歐，爆出了3個SSR式神。可謂是人品極佳，大家不妨試試！

貓咪的畫法也是很神的！貓咪會保佑你的~~

一點畫法，就是點一個點。這種畫法中SR的概率非常高的，但是SSR的概率相比就會低很多很多~~~

寫一個「N」字，也是可以的！簡單明了，容易上手，就一筆畫的事情，但是效果很棒！神秘的符咒和勾玉只會出R卡以及R卡以上的卡，N卡是不會出的，用寫「N」卡的方法，可以有效降低你的心裏預期。撫慰你受傷的心靈！！！

對於：語音玩家們可以喊出來要盡量大聲一點。中二一點。比如看我朵蜜你。。。

千萬注意小聲喊出咒語基本不會出什麼好卡。除非人品大爆發。。

握以上這幾種技巧還是遠遠不夠的，更需要配合時間點來使用效果更是甚佳。

1、每小時的14分開始，畫到15分。

2、每小時的29分開始，畫到30分。

3、每小時的44分開始，畫到45分。

4、每小時的59分開始，畫到00分。

5、一次一張沒有SSR就收手。