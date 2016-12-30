馬上就是元旦，球球大作戰為了慶祝節日，特地出了一個新的榮頭環元旦快樂。那球球大作戰元旦快樂頭環如何獲取？下面一起來看看元旦快樂頭環圖鑑獲取攻略吧。

榮譽頭環名稱：元旦快樂

元旦到！樂逍遙！波拉哩星一年一度的迎新晚會也要開始了呢！

獲取途徑：2016年12月賽季的特別獎勵，該賽季達到黃金段位的玩家才能夠獲得

圖鑑

這個圖鑑看著還是很不錯的哦，喜歡的球寶可要在最後的兩天開始衝刺了哦~

以上就是球球大作戰元旦快樂頭環如何獲得 元旦快樂頭環獲取方法。希望能幫助到大家，祝大家遊戲愉快！