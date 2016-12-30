競技場PK總是輸？不是被萬年老二的智爺附身，而是你的精靈太弱了！4399《小小精靈》開啟月見山尋寶大作戰，mega超進化秘密大公開，助你輕鬆升級你的精靈戰隊，重新開啟你的聯盟大師挑戰之路！

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【月見山尋寶】

狹路相逢勇者勝，但是在競技場上，同樣的等級，只有進化后的精靈才能成為真正的勝利者，而月見山就是獲得精靈進化所需進化石的唯一途徑，通過探索可以隨機獲得一種進化石，還能進行進化石的轉換！不過，想要獲得進化石也沒那麼簡單，只有打敗了守護月見山的怪物才能獲得你想要的寶物哦！

【超進化覺醒】

身為訓練師，最高興的莫過於看著自家的小精靈一步步變得更加強大。通過珍貴的進化石，精靈們將覺醒體內的力量，實現mega超進化，獲得更高的屬性和更強大的精靈技能，運氣好的話，進化后的精靈品質還會得到提升，將有機會成長為最強的精靈，從此打遍天下無敵手。

【玩具城探險】

新的一年就要到來，小小精靈也為各位訓練師帶來一波元旦福利啦！人氣精靈【影★夢妖魔】、【帝★刺龍王】、【禁★椰蛋樹】、【爆★頑皮彈】紛紛登錄玩具城給大家送來新年祝福，但是卻有一個搗蛋者[鐵鉗★大甲]亂入玩具城，相信大家一定對它頭上那對殺傷力巨大的鐵鉗印象深刻吧，訓練師們快集結起來，收服搗亂者，一起捍衛精靈世界的秩序！

冠軍之路重啟，4399《小小精靈》聯盟跨服大師賽正在火熱進行中，快去月見山尋找珍貴的進化石，覺醒你的本命精靈，提升你的戰鬥實力，角逐最後的冠軍，成就最強訓練師之名！

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