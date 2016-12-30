財政部發行「106甲2期」5年期公債中央社 (2016-12-30 15:38)
(中央社訊息服務20161230 15:38:06）依106年公債定期適量發行計畫，財政部訂於106年1月18日委託中央銀行標售「106甲2期」公債新臺幣250億元，年期為5年期，發行日期為106年1月23日，到期日為111年1月23日。
財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。自103年度起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額之0.3%，訂為次年度最低得標金額下限。105年度公債發行金額為新臺幣5,635.033億元，以億元為單位，四捨五入，106年度每一交易商全年競標得標數額不得低於17億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。公債標售，採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。
新聞稿聯絡人：黃科長久珊聯絡電話：02-2322-8351
訊息來源：財政部國庫署
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
13吋 電腦包．Mr.JR 電腦包．Comet 電腦包．電腦包 15.6吋．12吋 電腦包．note 電腦包．Flash 電腦包．Flyer 電腦包．Rhino 電腦包．14吋 電腦包．MOSHI 電腦包．10.1 電腦包．GUCCI 電腦包．mit 電腦包．ipad 電腦包．NERO 電腦包．DQ 電腦包．LV 電腦包．15吋 電腦包．10吋 電腦包．FHD 電腦包．10 電腦包．KATA 電腦包．BOSS 電腦包．LG 電腦包．Hello Kitty 電腦包．HERSCHEL 電腦包 13吋．KINAZ 電腦包．電腦包．拉桿 電腦包
？周期天王周金濤：人生無非也就是一次康波【北京新浪網】
周期天王周金濤去世，曾泄露天機：2019年可買房【北京新浪網】
什麼是對周金濤最好的紀念？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》