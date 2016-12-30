(中央社訊息服務20161230 15:38:06）依106年公債定期適量發行計畫，財政部訂於106年1月18日委託中央銀行標售「106甲2期」公債新臺幣250億元，年期為5年期，發行日期為106年1月23日，到期日為111年1月23日。



財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。自103年度起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額之0.3%，訂為次年度最低得標金額下限。105年度公債發行金額為新臺幣5,635.033億元，以億元為單位，四捨五入，106年度每一交易商全年競標得標數額不得低於17億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。公債標售，採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。



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訊息來源：財政部國庫署