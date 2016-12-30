禽流感疫情仍處散發個案 無群聚感染中央社 (2016-12-30 16:19)
（中央社記者楊淑閔台北30日電）台灣入冬從12月底到隔年1、2月最冷，是禽流感嚴峻期。農委會防檢局表示，去年撲殺1007場後，疫情控制中，3種病毒剩2種，今年至今累計53件，韓國人畜共通的H5N6未發生。
防檢局副局長施泰華指出，前年底、去年初禽流感大爆發後，去年全國累計撲殺1007場，以及在屠宰場發現27例，全國禽產業進行消毒、監控；今年逐漸進入散發的個案狀態，沒有群聚感染。
他並說，相對於去年撲殺1007場的禽場，鵝場幾乎撲殺光，以及屠宰場發現27例；今年至今天12月30日，累計全國統計情況，防檢局在屠宰場派駐獸醫師發現17例，全國禽場撲殺36場，合計53件，全是零星案例。
他補充，去年爆發時計有3種病毒，包含新型H5N2、新型H5N8及新型H5N3，高感染、高死亡率，現在剩前述2種病毒。
其中H5N3已於今年5月間通報世界動物衛生組織（OIE）結案，H5N8曾經逾3個月無案例，原本符合可以通報OIE結案標準，但是11月下旬又發生案例，所以未通報結案。
此外，值得注意的是，防檢局說，今冬歐洲H5N8疫情嚴重，因此台灣正要進入低溫期，要更注意；還有韓國發生人畜共通的H5N6，幸而至今台灣沒有發生。1051230
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