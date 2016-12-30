櫃買1/5審議亞獅康上櫃申請案中央社 (2016-12-30 16:07)
（中央社記者韓婷婷台北2016年12月30日電）證券櫃檯買賣中心預計於106年1月5日召開上櫃審議委員會，審議外國發行人亞獅康（6497）申請上櫃案。
亞獅康 (ASLAN Pharmaceuticals Limited)以科技事業申請上櫃，主要從事新藥研發，申請時資本額新台幣11.56億元，董事長為傅勇，推薦證券商有凱基證券、元大證券及福邦證券。
亞獅康104年度尚未產生營業收入，稅後淨損為4.43億元，每股虧損為8.06元。105年前3季合併營業收入為3.32億元，稅後淨損為7156萬元，每股虧損為1.27元。
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