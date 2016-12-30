新台幣封關終止連11貶 年升7.87角中央社 (2016-12-30 16:06)
（中央社台北2016年12月30日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.279元，升3.3分，成交金額11.23億美元。去年封關日匯率為33.066元，年升7.87角。
台股今天封關，在八大類股齊揚下，終場以9253.50點作收，上漲100點亮麗封關，全年上漲達915點，漲幅近10.98%。台股今天封關週線上漲174.86點、月線上漲12.79點、年線上漲915.44點，呈現四線收紅。
新台幣兌美元今天開盤價為32.260元，最高32.150元、最低32.280元。
關鍵字：
上一則：六福瞄準冷凍年菜商機 目標賣千份
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
13吋 電腦包．Mr.JR 電腦包．Comet 電腦包．電腦包 15.6吋．12吋 電腦包．note 電腦包．Flash 電腦包．Flyer 電腦包．Rhino 電腦包．14吋 電腦包．MOSHI 電腦包．10.1 電腦包．GUCCI 電腦包．mit 電腦包．ipad 電腦包．NERO 電腦包．DQ 電腦包．LV 電腦包．15吋 電腦包．10吋 電腦包．FHD 電腦包．10 電腦包．KATA 電腦包．BOSS 電腦包．LG 電腦包．Hello Kitty 電腦包．HERSCHEL 電腦包 13吋．KINAZ 電腦包．電腦包．拉桿 電腦包
？周期天王周金濤：人生無非也就是一次康波【北京新浪網】
周期天王周金濤去世，曾泄露天機：2019年可買房【北京新浪網】
什麼是對周金濤最好的紀念？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》