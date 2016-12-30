（中央社台北2016年12月30日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.279元，升3.3分，成交金額11.23億美元。去年封關日匯率為33.066元，年升7.87角。



台股今天封關，在八大類股齊揚下，終場以9253.50點作收，上漲100點亮麗封關，全年上漲達915點，漲幅近10.98%。台股今天封關週線上漲174.86點、月線上漲12.79點、年線上漲915.44點，呈現四線收紅。



新台幣兌美元今天開盤價為32.260元，最高32.150元、最低32.280元。