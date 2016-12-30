六福瞄準冷凍年菜商機 目標賣千份中央社 (2016-12-30 16:18)
（中央社記者江明晏台北30日電）年菜大戰開打，六福旗下六福皇宮往年推出限量常溫年菜，今年首度跨入冷凍年菜市場，目標銷售1000份，業績估達新台幣630萬元，可望衝刺農曆檔期表現。
六福旗下六福皇宮往年推出限量常溫年菜，常讓消費者扼腕搶訂不及。為滿足現代人追求快速訂購、便利取貨的需求，六福今年首度跨入冷凍年菜市場，目標銷售1000份，業績估達630萬元；而六福集團旗下餐廳年夜飯訂位已8成滿，可望衝刺農曆檔期業績成長。
六福此次推出4道單品年菜可自由搭配選購，包括「傳統台式佛跳牆」、「松茸蟲草黑羽雞湯」、「煙燻紫蘇梅燒肋排」、「甘蔗筍絲蜜蹄膀」。
六福皇宮副主廚林光俊今天在現場示範，如何讓冷凍年菜加熱後依然保持食材原味。
阿俊師表示，首先冷凍年菜退冰要完全，如果退冰不夠時，加熱反而會破壞風味；加熱時一開始可用中大火充分加熱食材，再轉小火慢燉，也要記得稍微翻動食材，避免燒焦，或是用砂鍋取代鐵鍋，可以減少燒焦的機率；也可以加入青菜，或是勾點芡、加點米酒，增添自家喜歡的滋味。
六福此次推出4道單品年菜可自由搭配選購，即日起至1月16日接受預購，除了合作的網路通路有販售，實體通路還包含美福食集與台北威斯汀六福皇宮、台北六福萬怡酒店飯店內的各餐廳。1051230
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