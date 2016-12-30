股匯封關雙喜臨門 新台幣年升7.87角中央社 (2016-12-30 16:06)
（中央社台北30日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.279元，升3.3分，終止連11日貶勢，成交金額11.23億美元。去年封關日匯率為33.066元，新台幣匯率年升7.87角。
台股今天封關，在八大類股齊揚下，終場以9253.50點作收，上漲100點亮麗封關，全年上漲達915點，漲幅近10.98%。台股今天封關週線上漲174.86點、月線上漲12.79點、年線上漲915.44點，呈現四線收紅。
新台幣兌美元今天開盤價為32.260元，最高32.150元、最低32.280元。1051230
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