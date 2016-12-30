半導體市值年增1.02兆 台積電貢獻大中央社 (2016-12-30 16:04)
（中央社記者張建中新竹30日電）台股今天封關，今年半導體類股不計新上市櫃的精測等股，市值共增加新台幣1.02兆元；其中，晶圓代工廠台積電貢獻最大，市值大增9983億元。
今年半導體業產值估計僅小幅成長約1%，不過，半導體類股有超過 6成的個股市值增加，類股總市值增加1.02兆元，增幅達17.4%，表現優於大盤指數的漲幅10.98%。
據統計，台積電今年市值大增9983億元，增幅約26.92%，是推升半導體類股市值逼近 7兆元的最大功臣；台積電市值達4.7兆元，約占半導體類股總市值的67%。
手機晶片廠聯發科今年雖然出貨量持續成長，市占率有效擴增，合併營收可望刷新歷史新高紀錄，只是受市場競爭激烈衝擊，毛利率面臨沉重下滑壓力，連帶影響股價表現疲弱。
聯發科今年市值減少達503億元，下滑金額居類股之冠，減幅約12.82%。1051230
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