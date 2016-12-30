12月房市交易量微增 桃園台中人氣較旺中央社 (2016-12-30 15:33)
（中央社記者潘智義台北2016年12月30日電）信義房屋（9940）依本身內部交易資料統計，12月前28日的成交狀況，整體房市交易量較11月微增3.5%，較去年同期增加約3.1%；桃園、台中年前買氣尤其明顯。
信義房屋統計，各行政區中，雙北市在11月量增墊高基期後，12月交易量都出現微幅減少，反而是桃園、台中等區域都出現一波明顯量增的年前買氣。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於房市仍處於修正階段，民眾對於未來房價看法仍保守，尤其是大台北地區，年前急迫性的剛性購屋需求並不明確，因此整體房市的旺季效應只維持「微溫」的表現。
但若以區域來看，曾敬德認為，房價較為親民的大台北以外區域，仍有年前的房市旺季效應，交易量普遍呈現月增，且年增的相對熱絡表現。
他說，大台北地區由於11月出現一波熱絡買氣，墊高11月的交易量基期水準，因此即便台北市12月交易量月減約10%，但整體來看仍維持和2016年12月相同的水準，新北市交易量則是月減約5.8%，但年減約3.8%。
12月透過信義房屋交易，表現最好的是桃園市，分別月增17.3%與年增12.7%，台中市月增10.5%與年增8.1%，高雄市月減和年減都在1成左右。
至於成交特性部分，曾敬德表示，12月台北市房市的蛋黃區未能延續11月熱絡的買氣，曾敬德表示，近期北市府提出房屋稅改革方向，市場解讀正面，相對屋主對於價格的信心也略微回溫，但買方對於價格態度仍保守。
因此，12月台北市交房市易速度略為放緩，大台北以外的區域因為平均住宅房價都在2字頭以內，還在雙薪家庭可負擔的範圍，房市相對穩定，同時也是12月旺季表現較好的區域。
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