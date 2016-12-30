當沖降稅拍板上路 證交所3招衝台股量能中央社 (2016-12-30 15:58)
（中央社記者田裕斌台北30日電）行政院明年起祭出當沖降稅，希望刺激台股量能，台灣證券交易所也加碼推出3項提升台股量能行動方案。
證交所端出的首道刺激量能菜色，就是自明年1月16日開放定期定額購買股票及指數股票型基金（ETF），且自11月起實施券商成交值成長獎勵方案，鼓勵證券從業人員投入參與提升成交量，證交所也將持續辦理主題式業績發表會，每季將辦理3場主題式業績發表會，每場邀請3家上市公司參加。
第2道菜色是擴大機構法人投資台股ETF，證交所將鼓勵政府機關所屬財團法人檢視、修訂內部投資辦法及章程，將台股ETF增列為可投資標的，證交所也將推動多元面向、多元題材、多元策略的台股ETF及交易機制，明年上半年將規劃ETF雙幣交易機制納入美元交易。
此外，證交所轉投資台灣指數公司明年計畫編製包括具有基本面優勢及利用風險策略提高投資報酬的台股指數、以永續發展及符合社會責任投資需求的股價指數、跨上市櫃的標竿型指數或主題型指數，供投信業者選用發行ETF或指數基金。1051230
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