鉻價漲不停 唐榮1月報價大漲4千元中央社 (2016-12-30 15:49)
（中央社記者台北30日電）連續兩個月反映國際鉻價大漲，不鏽鋼大廠唐榮今天開出1月盤價，300系產品每公噸上漲新台幣4000元，400系產品每公噸上漲3500元。
唐榮開出1月內銷產品報價，300系冷、熱軋不鏽鋼產品每公噸上漲4000元，冷軋產品每公噸約7萬5200元，熱軋每公噸7萬900元；400系冷、熱軋不鏽鋼產品每公噸上漲3500元。
唐榮表示，今年12月和明年 1月連續兩個月產品報價漲幅不小，主要是國際鉻價大幅走揚所致；具有寡占性質的南非鉻價，第 4季以來從每磅0.83美分到0.85美分漲到1.7美元，翻漲一倍有餘。
唐榮指出，以300系不鏽鋼為例，鉻的用量占18%，比重相當高，為了反應成本，每公噸不鏽鋼產品至少要上漲300美元（約新台幣9000餘元），唐榮分12月和1月兩階段上漲填補成本上漲。
至於以往也會左右不鏽鋼價格的鎳價近期倒是相對平靜，從今年11月的每公噸1萬1000美元降到近日1萬300美元。1051230
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