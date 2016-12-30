台灣大通過神祕客考驗 獲瑞士SGS授證中央社 (2016-12-30 15:45)
（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大連續第5年通過瑞士SGS Qualicert服務驗證，今年台灣大認證範圍涵蓋全台直營、加盟共838家營業店點及北中南客服中心，且需經「神祕客」隨機抽樣檢驗通過。
SGS Qualicert服務驗證是全球最具公信力的服務品質驗證模式，驗證流程相當嚴苛，今年台灣大的認證範圍涵蓋全台直營、加盟共838家營業店點、及北中南客服中心，整體驗證過程長達半年以上，且需經「神秘客」隨機抽樣檢驗通過，才能獲得SGS授證。
台灣大哥大從2012年導入SGS Qualicert驗證後，年年獲得肯定，今年SGS派出的神祕客在台灣大哥大全台門市，親身體驗服務，其中，神祕客對門市今年首度推出的貼心服務「手機充電」及「手機清潔」服務讚譽有佳。
北屯崇德門市的服務人員面對神祕客詢問申辦手機門號等各種問題時，不僅耐心解答，還主動了解對方需求、推薦適用的手機，甚至大方拆封新機供其仔細端詳，令神秘客備感窩心。
中和環球門市的服務人員，在不知情的狀況下接受神秘客關於手機修復理賠等刁鑽的諮詢時，非但沒有感覺不高興，反而更積極地提供專業解說與服務，並發揮同理心主動告知手機維修費用，提供詳細的評估方案讓客戶比較選擇。
同樣獲得肯定的還有恆春中正門市的服務人員，不僅服務過程專業、親和力十足，客戶離櫃前，更主動遞送個人名片，充分展現提供後續服務的高度意願。1051230
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