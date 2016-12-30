（中央社台北30日電）香港行政長官（特首）選戰即將來臨，繼日前港澳辦新增2名副主任，中聯辦也調任部份官員。中國大陸國務院今天公布，任命譚鐵牛為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任。



新華社今天報導，譚鐵牛因此免去中國科學院副院長職務。



不過，香港01據福建華僑大學29日的新聞稿報導，正在訪港的華僑大學校長賈益民與同行人員於29日上午拜訪中聯辦，並與譚鐵牛會面，當時譚鐵牛的身份已為中聯辦副主任。



學者出身的譚鐵牛，畢業於西安交通大學，後負笈英國帝國理工學院，就讀電氣電子工程系，取得博士學位。並於1989年至1997年間，於英國雷丁大學成為高級研究員，並獲得終身教職。譚鐵牛1998年返回大陸，2007年10月成為中科院副院長。



這是一周之內，大陸中央對港機構第二次人事變動。中國大陸國務院於27日宣布，免去國務院港澳事務辦公室副主任周波的職務，並任命宋哲和黃柳權為港澳辦副主任。1051230