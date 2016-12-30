揮別2016年，台股大漲封關！在台幣匯率走強，且各類股全面點火，資金卡位紅盤行情之下，指數盤中一路墊高成功越過季線。終場大漲100點，收在9253點，成交量564億元。今年台股漲了915點，表現已算是不錯，分析師認為封關日的反彈氣勢可望延續到明年紅盤行情。（張佳琪報導）



台股2016年最後一個交易日，一掃先前低量不振的情況。在台幣匯率轉升、重量電子股點火之下，指數開盤不久就有百點的漲幅。金融股也跟進，類股平均漲幅達1%；傳產股方面同步揚升，油電燃氣類股最為強勢漲幅近5%。



盤中政策面釋出當沖證交稅調降至千分之1.5拍板定案，助長台股多頭市場。大盤終場大漲100點，收9253點。財子學堂投資部副總林成蔭表示，長假賣壓先前已消化得差不多，資金有回籠跡象，且先前外銷接單數據亮眼讓市場對於企業十一、十二月營收表現轉趨正向，都有利於新年紅盤行情延續漲勢。林成蔭說：「長假賣壓消化完畢，資金回籠反應景氣的多頭行情」。



集中市場全年繳出915點的漲幅，相較於內資為主的店頭市場指數全年小跌，台股2016年堪稱是外資大舉獲利的一年。



（圖：取自證交所官網）



