能源局：綠色電價制度延長辦理 每度維持1.06元NOWnews今日新聞 (2016-12-30 15:49)
經濟部能源局今（30）日宣布，綠色電價制度延長辦理，明年度可供認購的總量上限增至13億1,100萬度，附加費率則維持前3年度費率每度含稅1.06元不漲價。認購戶數達1萬戶的目標雖是不小的挑戰，後續將透過結合地方政策法規和其他政策措施，提升綠電認購誘因。
《電業法》修正案現正送交立法院進行審理，一旦通過後，預期可使我國再生能源電力市場邁向自由化，綠電買賣將更為多元，再生能源發電業得透過直供或代輸提供電力，並能因應不同用戶需求設計不同的綠電商品。
在法案通過，相關配套措施如憑證制度尚未建置前之過渡期，經濟部將展延現行綠電計畫的辦理時程，讓民眾、企業認購沒有空窗，以逐步達成政府綠能世代目標。
能源局指出，今年1月起開放認購綠色電力至12月28日，計有7,111名用戶，其中法人用戶1,829戶、個人用戶5,282戶，認購2億7,028萬400度，占今年可供認購總量上限10億度的27%。
相較2014年7月1日綠電計畫甫推出時，僅531戶認購434萬5,000度，今年的戶數成長幅度達12倍，而度數部分則成長61倍，顯見國人對於綠電購買及使用的認同程度大幅提升。
能源局表示，明年度綠電計畫的推廣目標訂為「認購戶數達1萬戶」，是今年度目標4,000戶的2.5倍，是不小的挑戰。後續將偕同台電公司努力推廣，並積極與其他單位洽談，透過結合地方政策法規和其他政策措施，提升綠電認購誘因，盼使舊用戶繼續支持，並吸引新用戶加入響應。
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