(中央社訊息服務20161230 15:19:20)HUGO™和IVO™將Alexa Voice、Emotionalytics™和人工智慧引進Hubble Connected平臺，幫助消費者即時掌握所有最重要的事物 拉斯維加斯--(美國商業資訊)--Binatone為情感化家居(Emotional Home™)打造的雲端平臺——Hubble Connected，在國際消費電子展上公佈了多項全新的創新產品，這些產品在消費者的情感世界重新定義用戶體驗（金沙展覽會議中心Tech West 44354號攤位）。全球首款真正智慧型的智慧攝影機HUGO，將與整合式家居和嬰兒看護中心IVO一起亮相，兩者均配備Alexa Voice介面。



這份智慧新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20161228005339/en/



Binatone與摩托羅拉還合作推出了其他新產品，包括新的擕帶式家庭監護解決方案和一整套全新的智慧嬰兒看護(Smart Nursery)產品、True Wireless音響，以及一系列復古風格的擕帶式藍芽和Wi-Fi揚聲器，而Hubble Connected平臺推出了Emotionalytics™和一系列有助於消費者即時掌握所有最重要事物的其他新服務及科技成果。



一睹HUGO和IVO風采，全球首創搭載人工智慧和語音控制的智慧家居監控系統



HUGO和IVO系列智慧監控器和控制器配備Alexa語音控制、Affectiva Emotion人工智慧，以及適合整個家庭的內容服務，包括體育和天氣預報、新聞、流行音樂串流服務和有聲讀物。該創新產品還將互聯家居的安全監控帶入新境界，因為HUGO設計的電動「眼瞼」 可隨時關閉，以保護個人隱私。 與HUGO一起展出的還有新型智慧安控器IVO，除高畫質觀看體驗外，IVO還提供Alexa語音控制和一系列其他應用程式。它甚至可以打電話並控制您的電視機。



HUGO和IVO可與所有其他Hubble Connected監控器和設備完美相容。



Hubble Connected平臺的最新進展



最新的Hubble Connected平臺採用尖端的軟體和硬體技術成果，包括情感識別、聲音識別、語音命令、寵物追蹤、車載資訊系統和人工智慧。升級的視訊平臺提供快速的情境重播，界定警戒區域，並且可以區分寵物和人類動作及活動。互聯家居語音控制植基於亞馬遜Alexa平臺，使用戶能夠自由地控制、追蹤和監控他們最在意的事物，例如嬰兒看護環境或呼救。



Hubble Connected姊妹公司Binatone Global董事長Dino Lalvani表示：「Hubble Connected是令人興奮的動態平臺，使用戶能夠與他們最在意的人和物保持互聯和聯繫。Hubble Connected是領導者，從HUGO的創新情感人工智慧，到我們有廣泛的製造商網路來開發與Hubble Connected配套使用的產品，這些新發展皆反映出物聯網的融合，而且使我們的平臺成為智慧家居的最佳選擇。」



Binatone將展示一系列摩托羅拉授權的新產品



還將展示一系列用於情感化家居的摩托羅拉新產品，包括： • 摩托羅拉Orbit，一款完全可擕帶式的耐風雨家居監控器，提供1080p影像和長達3個月的電池續航時間，支援Hubble Connected和SD卡儲存，因此在無Wi-Fi或停電情況下仍然可以工作。• 屢獲殊榮的摩托羅拉智慧嬰兒看護(Smart Nursery)系列智慧嬰兒監護器提供睡眠分析、夢境機器、加濕器、智慧體重計等，這些產品均支援Hubble Connected，因此家長可輕鬆監控和控制其嬰兒看護環境，並追蹤孩子的生長發育、睡眠模式和舒適度。• 摩托羅拉VerveLife無線、穿戴式、防水設備產品的陣容進一步擴大，包括新的VerveOnes True Wireless耳塞式耳機，以及搭載直播串流功能的新VerveCam，所有這些產品均支援Hubble Connected，增強了控制性和共用性。• 新的摩托羅拉Signature系列擕帶式藍芽和Wi-Fi揚聲器源自摩托羅拉在無線技術和尖端設計方面的悠久歷史。



關於Hubble Connected



Hubble方便您利用直播影音串流和即時更新的智慧通知功能，隨時隨地與最喜愛的人、地點和寵物保持連繫。Hubble也是首個針對互聯家居的平臺即服務。Hubble提供完整的SDK、API整合文件和參考設計，使領先的品牌和硬體製造商能夠快速將新產品整合至雲端並與雲端互聯。



關於Binatone



Binatone是領先的創新消費電子產品和生活時尚產品提供商，公司產品廣泛應用於居家的嬰兒看護、寵物看護和家庭互聯。Binatone是摩托羅拉官方授權者，同時還行銷AEG、Binatone和iDECT品牌的消費電子產品。Hubble於2014年被Binatone Group兼併，此為公司向端到端物聯網解決方案轉型的一部分。



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