台灣足球甲級企業聯賽開踢（1）中央社 (2016-12-30 15:50)
台灣足球甲級企業聯賽將於明年1月7日在高雄國家體育場開踢，30日舉行賽前記者會。中華民國足球協會理事長林振義（後排左4）表示，這是推動職業聯盟的起步。中央社記者李宇政攝 105年12月30日
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