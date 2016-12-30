台灣足球甲級企業聯賽開踢（2）中央社 (2016-12-30 15:50)
台灣足球甲級企業聯賽將於明年1月7日在高雄國家體育場開踢，30日舉行賽前記者會。圖為賽事用球。中央社記者李宇政攝 105年12月30日
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