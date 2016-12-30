富邦悍將公布隊徽中央社 (2016-12-30 15:30)
中職球隊「富邦悍將」（Fubon Guardians）30日下午在台北舉辦隊徽公布記者會，由領隊蔡承儒（右）、球星林哲瑄（左）共同揭曉隊徽。中央社記者張新偉攝 105年12月30日
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