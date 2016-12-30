中國貿促會設台港澳企業服務中心（2）中央社 (2016-12-30 15:30)
中國國際貿易促進委員會會長姜增偉（圖）30日在「台港澳企業服務中心」揭牌儀式上說，盼解決台港澳企業在大陸所遇問題，促進兩岸四地共同開發第三方市場。中央社記者尹俊傑北京攝 105年12月30日
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