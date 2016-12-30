富邦悍將辦公室落腳台北 隊徽亮相中央社 (2016-12-30 14:59)
（中央社記者林宏翰台北30日電）富邦育樂公司接手義大犀牛職棒隊後，11月15日宣布隊名為「富邦悍將」，今天在台北新啟用的球隊辦公室，領隊蔡承儒揭曉球隊的隊徽logo。
球團日前公布「富邦悍將」（Fubon Guardians）為隊名，與籃球隊富邦勇士相輝映，含意是希望球員驍勇善戰，英文隊名「Guardians」則有守護之意，象徵富邦守護台灣棒球決心。
富邦悍將第一年球季採巡迴主場，未來可能落腳大台北地區的新莊及天母雙主場；而球隊辦公室今天啟用，位於台北市敦化南路的敦南摩天大廈。
今天由領隊蔡承儒、球星林哲瑄揭曉隊徽，吉祥物、球衣樣式預計明年球季開打前揭曉。1051230
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Citrus 沐浴乳．sakura 沐浴乳．dulgon 沐浴乳．沐浴乳 600ml．Barbie 沐浴乳．Acnes 沐浴乳．BIORE 沐浴乳．Hempz 沐浴乳．男性沐浴乳．牛奶沐浴乳．菲蘇德美 沐浴乳．洗髮沐浴乳．男性 沐浴乳．HAPPY BATH 沐浴乳．Biore 淨嫩沐浴乳．080 沐浴乳．多芬 沐浴乳．羊奶沐浴乳．蜜妮 沐浴乳．aldo 沐浴乳．麗仕 沐浴乳．施巴運動沐浴乳．滋養沐浴乳．沐浴乳 lux．DUSKIN 沐浴乳．植物 物語 沐浴乳．SANRIO 沐浴乳．日本 沐浴乳．白雪 沐浴乳．aqi 沐浴乳
潘政琮周四低調完婚 嬌妻為其助手相識十年【北京新浪網】
闊別10年福原愛再登童年綜藝 秀婚戒引石川歡呼【北京新浪網】
日本ZEN有信心擊敗三國頂尖 AlphaGo出山未必冠軍【北京新浪網】
庫里被藐!火箭圓臉神射已奪位 這兩人可杠上了【北京新浪網】
詹皇談喬丹:我們風格完全不同 他更像是得分手【北京新浪網】