NBA／「西河」遭驅逐出場 灰熊趁機大勝雷霆NOWnews今日新聞 (2016-12-30 14:48)
「西河」Russell Westbrook在30日出戰灰熊的比賽中，於第三節剩下6分41時連吞2次技術犯規，遭驅逐出場，失去頭號戰將的雷霆終場便以80比114慘輸給灰熊。
Westbrook在賽後非常沮喪地表示：「這真的太誇張了，我什麼也沒做！」就比賽畫面來看Westbrook並沒有過於激烈的行為，是因為不滿吹判和裁判爭論後便被驅逐出場。
「我光講話就被吹很多次技術犯規了！」Westbrook表示：「裁判對待我的標準跟別人不一樣，我非常不能接受這一點！」「西河」此役僅出賽23分鐘，拿下21分5籃板，沒有傳出任何助攻還發生6次失誤。
灰熊此役在上半場便取得雙位數領先，Westbrook退場後更是火力全開，Troy Daniels在第四節就投進6顆三分球，共拿下22分助球隊持續擴大領先。
Marc Gasol為灰熊攻下25分，替補上陣的禁區悍將Zach Randolph則拿下21分。
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