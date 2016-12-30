桌球好手江宏傑在30日抽空為台北市政府觀光局拍攝2017台北燈節影片，即將在明年元旦與福原愛舉行婚禮的他也透露當天會有驚喜讓大家瞧瞧。

個人首次接下代言，江宏傑認為自己所傳遞出的正面形象有符合台北市的需求，很開心能被認同並代言此大型活動。

即便有和「小愛」在日本一起拍攝廣告的經驗，江宏傑表示打球還是比拍影片簡單多了：「球場上很多事情我可以控制，但拍片對我來說還是會有些緊張！」

日前才負傷搶下國手資格，江宏傑表示目前還在養傷當中，預計明年1月3日就會前往捷克參加歐洲桌球聯賽，賽季會持續到4月，之後便會全力備戰世大運：「要把金牌留在台灣！」

1月1日就要舉行婚禮，江宏傑表示目前還沒有什麼特別的感受，可能到了當天才會開始緊張，他也表示當天會有令人驚喜的橋段演出，至於到底是什麼驚喜？他口風倒是相當緊：「當天就知道了！」